Власти Польши заявили, что ожидают новые волны украинских беженцев

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Польша готова и дальше принимать граждан, покинувших Украину, в стране ожидают новые волны беженцев, заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью изданию Politico.

"У нас есть возможности, и мы по-прежнему готовы принять больше беженцев", - заявил Глиньский. Он отметил, что в последнее время число прибывающих немного снизилось, но в стране готовятся к новым волнам беженцев.

По словам вице-премьера, с начала спецоперации на Украине в Польшу прибыли около 2,3 млн человек - больше, чем в любую другую европейскую страну.

На данный момент Украину покинули около 3,9 млн человек. Около 600 тыс. человек размещены в Румынии. Молдавия приняла около 380 тыс. человек, Венгрия - 350 тыс., Словакия - 275 тыс.