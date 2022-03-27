Рейтинг одобрения в США деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Больше половины жителей США не одобряют деятельность президента США Джо Байдена на посту главы государства, свидетельствуют данные опроса телеканала NBC News.

Согласно результатам исследования, опубликованного в воскресенье, 55% респондентов заявили, что отрицательно оценивают работу Байдена на посту президента США. 40% придерживаются противоположного мнения, остальные 5% не стали давать оценку его деятельности.

Телеканал отмечает, что "рейтинг одобрения работы Байдена упал до 40%, что стало самым низким показателем за время его президентства". Для сравнения, в апреле 2021 года его работу на посту главы Белого дома не одобряли 39%.

Опрос также показал, что 51% опрошенных в США положительно оценивают то, как Байден справляется с пандемией коронавируса. Курс внешней политики американского лидера поддерживают меньше половины респондентов (42%). Лишь 33% довольны тем, как Байден действует в сфере экономики.

Кроме того, участников опроса попросили ответить на вопросы, связанные с действиями президента США в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Почти 30% опрошенных "очень" или "достаточно" уверены в "способности Байдена ответить" на события на Украине, тогда как более 70% "с некоторой долей" или "совсем чуть-чуть" уверены в такой способности нынешнего американского лидера.

Результаты исследования также показали, что 83% жителей США обеспокоены тем, что ситуация на Украине приведет к повышению цен на товары и услуги, в частности, на топливо. Почти такая же доля респондентов (82%) обеспокоены тем, что события на Украине могут "затронуть применение ядерного оружия". 72% респондентов заявили, что испытывают обеспокоенность из-за того, что США, по их мнению, могут отправить американских военнослужащих на Украину.

Исследование проводилось 18-22 марта. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.