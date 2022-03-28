Что случилось этой ночью: понедельник, 28 марта

Договоренность о проведении переговоров РФ и Украины в Стамбуле, намерение Генпрокуратуры оценить интервью Зеленского, понижение рейтинга одобрения Байдена

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эрдоган и Путин согласились провести российско-украинские переговоры в Стамбуле. Турецкий лидер также заявил о необходимости добиться прекращения огня на Украине как можно скорее, а также о готовности Турции оказать гуманитарное содействие.

- Генпрокуратура РФ пообещала дать правовую оценку высказываниям из интервью Зеленского. Ранее Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью с президентом Украины, в отношении участвовавших в разговоре с ним изданий начата проверка.

- Рейтинг одобрения в США деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня. По результатам исследования, 55% респондентов заявили, что отрицательно оценивают его работу на посту президента США, 40% придерживаются противоположного мнения.

- Азербайджан заявил, что его военные остаются на своих позициях в селе Фаррух. В ведомстве также отметили, что информация Минобороны РФ о том, что азербайджанская сторона нарушила режим перемирия в Нагорном Карабахе "не соответствует действительности".

- Все сотрудники украинского консульства в Бресте покинули Белоруссию. Белорусская сторона ранее в среду объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте.