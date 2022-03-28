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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Сенат США не смог договориться о формулировках законопроекта о приостановке торговли с РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией сталкивается с трудностями в сенате США, сообщает The Hill.

"Противостояние с сенатором Рэндом Полом из-за формулировок санкций, включенных в принятый палатой (палатой представителей США - ИФ) законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Россией, разрушило надежды на его быстрое принятие", - пишет издание.

Газета отмечает, что принятие законопроекта в сенате может затянуться на несколько недель.

Согласно изданию, сенатор Пол требует, чтобы в законопроект были добавлены его формулировки, "связанные с санкциями за нарушение прав человека".

Уточняется, что первоначально американский "Глобальный акт Магнитского", на основании которого вводятся санкции, был направлен на "грубые нарушения прав человека". При этом законопроект об ужесточении норм торговли с РФ предполагает, что термин "грубые" в "Глобальном акте Магнитского" будет заменен на "серьезные". Пол хочет, чтобы в законопроект была включена формулировка, которая восстановила бы изначальную терминологию, и предлагает прописать, что конкретно относится к "грубым нарушениям прав человека". Иначе он грозит задержать принятие законопроекта.

Ранее сенаторы пришли к компромиссу по законопроекту о запрете импорта нефти из РФ. Документ рассматривается в паре с законопроектом о приостановке нормальных торговых отношений с Россией, потому споры по одному из них могут привести к задержке в процессе одобрения обоих.

Россия США
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