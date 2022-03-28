Эксперты спрогнозировали рецессию мировой экономики без экспорта энергоносителей из России

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Если Россия примет решение о прекращении экспорта углеводородов, мировую экономику неизбежно ждет рецессия, считают эксперты Федерального резервного банка Далласа.

"Если основная часть российского экспорта энергоносителей исчезнет с рынка до конца 2022 года, глобальный экономический спад станет неизбежным", - написали аналитики банка в подготовленном ими специальном исследовании.

Они провели параллель с глобальной рецессией 1991 года, вызванной проблемой с поставками нефти, но назвали его "лишь кратковременной рецессией в США", которая длилась менее года.

"Нынешняя рецессия может быть более длительной, чем в 1991 году", - предупредили они.

Мировые СМИ отмечают, что в связи с ситуацией вокруг Украины экономисты и инвесторы разделяют мнение о том, стремительная инфляция значительно увеличивает шансы на глобальную рецессию.

Канцлер Германии Олаф Шольц также предупредил, что немедленный запрет на импорт российских энергоносителей вызовет экономический спад в Германии и по всей Европе. Он, выступая в Бундестаге на прошлой неделе, заявил, что Германия со временем прекратит свою энергетическую зависимость от России, но разрыв всех связей больно ударит по немецкой экономике.

"Мы покончим с зависимостью от российской нефти, угля и газа так быстро, как только сможем, но делать это будет означать погружение нашей страны и всей Европы в рецессию", - сказала канцлер. Он признал, что "сотни тысяч рабочих мест окажутся под угрозой, целые отрасли промышленности оказались бы у предела".

В интервью телеканалу ARD накануне Шольц подтвердил готовность отказаться от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, призвав при этом "принимать взвешенные решения" по вопросу эмбарго.