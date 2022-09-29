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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:36

ЕК решила судиться с Мальтой из-за предоставления гражданства ЕС за инвестиции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) решила подать в суд Евросоюза на Мальту из-за продолжающейся программы "золотой паспорт" этой страны-участницы ЕС, передает АР. По этой программе состоятельные иностранцы могут приобретать гражданство ЕС в обмен на крупные инвестиции.

"Комиссия считает, что предоставление гражданства ЕС в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции без какой-либо реальной связи с соответствующим государством-членом несовместимо с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в статье 4(3) Договора о Европейском союзе, и с понятием гражданства союза, как это предусмотрено в статье 20 Договора о функционировании Европейского союза", - говорится в коммюнике ЕК.

В ЕК начали проверять программы "золотых паспортов" Мальты и Кипра в 2020 году и в октябре того года призывала Мальту эту программу прекратить. Еще одно уведомление было отправлено летом 2021 года. Последние геополитические изменения привлекли к этим программам особое внимание, отмечает АР.

В коммюнике ЕК выразила удовлетворение тем, что власти Мальты закрыли доступ к программе гражданам России и Белоруссии, но отметила, что "несмотря на этот позитивный шаг, Мальта продолжает эту программу для граждан всех других стран и не выражала намерения ее завершить".

В итоге Еврокомиссия решила возбудить иск против Мальты в Суде ЕС в соответствии со статьей 258(2) Договора о функционировании Европейского союза.

Кипр не предоставлял гражданство ЕС по своей программе с июля 2021 года, Болгария отменила свою аналогичную программу в апреле 2022 года, напоминает АР.

Евросоюз Мальта Кипр Еврокомиссия Болгария Белоруссия
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