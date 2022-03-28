CNBC сообщил о заложенных в проекте бюджета США $6,9 млрд для Украины, НАТО и Европы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Проект бюджета США на 2023 финансовый год включает в себя выделение $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и на нужды европейской безопасности, сообщил телеканал CNBC.

Телеканал уточняет, что это лишь часть планируемых общих трат на оборону в размере $813 млрд. По данным CNBC, по сравнению с прошлым годом затраты на оборону вырастут на $31 млрд.

Кроме того, $10,6 млрд планируется выделить на обеспечение здравоохранения в глобальном масштабе, в том числе в отношении COVID-19 и будущих пандемий.

Более $32 млрд должны поступить на борьбу с преступностью в США.

CNBC уточняет, что проект отправлен на рассмотрение в Конгресс США.