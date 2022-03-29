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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 марта

Глава МИД Японии планирует принять участие во встрече стран НАТО

Глава МИД Японии планирует принять участие во встрече стран НАТО
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси планирует принять участие во встрече в Брюсселе со своими коллегами из стран, входящих в НАТО, и партнерами альянса в начале апреля, сообщают японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Хаяси в ходе предстоящей встречи стремится подтвердить усиление координации с НАТО в связи со спецоперацией России на Украине с помощью таких средств, как применение санкций в отношении Москвы и размещение украинских беженцев.

Источники отметили, что, помимо Японии, во встрече примут участие министры иностранных дел стран-партнеров НАТО, таких как Южная Корея и Австралия.

Ожидается, что высокопоставленные дипломаты предупредят Россию о недопустимости применения химического, биологического и ядерного оружия на Украине.

Темами встречи также станет растущая военная активность Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также в водах, прилегающих к Тайваню.

Как сообщили источники, Япония будет настаивать на усилении бдительности в отношении ракетной и ядерной деятельности Северной Кореи.

Есимаса Хаяси НАТО
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