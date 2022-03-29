Глава МИД Японии планирует принять участие во встрече стран НАТО

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси планирует принять участие во встрече в Брюсселе со своими коллегами из стран, входящих в НАТО, и партнерами альянса в начале апреля, сообщают японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Хаяси в ходе предстоящей встречи стремится подтвердить усиление координации с НАТО в связи со спецоперацией России на Украине с помощью таких средств, как применение санкций в отношении Москвы и размещение украинских беженцев.

Источники отметили, что, помимо Японии, во встрече примут участие министры иностранных дел стран-партнеров НАТО, таких как Южная Корея и Австралия.

Ожидается, что высокопоставленные дипломаты предупредят Россию о недопустимости применения химического, биологического и ядерного оружия на Украине.

Темами встречи также станет растущая военная активность Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также в водах, прилегающих к Тайваню.

Как сообщили источники, Япония будет настаивать на усилении бдительности в отношении ракетной и ядерной деятельности Северной Кореи.