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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:32

Российская авиация уничтожила за ночь 68 украинских военных объектов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российская авиация за ночь уничтожила 68 украинских военных объектов, сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе - три "Бук-М1" и один "Оса", одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, также за ночь российскими средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотника в районе населенного пункта Чернобаевка.

Кроме того, российские военные применили высокоточные ракеты для уничтожения крупной базы ГСМ в Ровенской области. "Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева", - сказал Конашенков.

На фоне начавшихся переговоров делегаций Москвы и Киева в Турции он отметил, что проведение спецоперации на Украине продолжается.

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры проходят во дворце "Долмабахче".

Хроника 24 февраля – 29 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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