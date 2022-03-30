Конгрессмены попросили Пентагон и госдеп разрешить Нацгвардии Калифорнии помогать Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф совместно с 10 членами Конгресса направили письмо министру обороны Ллойду Остину и государственному секретарю Энтони Блинкену, в котором призвали предоставить Национальной гвардии Калифорнии полномочия для более эффективной помощи Украине.

"Мы считаем, что существующие отношения Гвардии с Украиной дают ей уникальную возможность сыграть определенную роль в поддержке нашего гуманитарного реагирования", - говорится в письме, которое опубликовал в своем твиттере Шифф.

По мнению американских законодателей, реакция Гвардии на кризис на Украине была ограниченной из-за административных и процедурных препятствий, которые члены Конгресса просят Остина и Блинкена устранить.

"Хотя у нас есть абсолютная уверенность в том, что Национальная гвардия Калифорнии более чем способна, готова и может сделать больше, однако если федеральное правительство не предпримет ключевых шагов для активизации необходимых полномочий, они не смогут расширить свои усилия", - отметили конгрессмены.

Как сообщают законодатели, среди прочего "Национальная воздушная гвардия Калифорнии могла бы использовать свои возможности по воздушным перевозкам для доставки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных грузов в регион".

Письмо, помимо Шиффа, подписали члены палаты представителей - демократы Марси Каптур (штат Огайо), Брэд Шерман (штат Калифорния), Майк Томпсон (штат Калифорния), Майк Куигли (штат Иллинойс), Эрик Суолвелл (штат Калифорния), Тед Лью (штат Калифорния), Сьюзан Уайлд (штат Пенсильвания), Майк Левин (штат Калифорния), Сара Джейкобс (штат Калифорния) и республиканец Дуг Ламалфа (штат Калифорния).