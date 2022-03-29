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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

В Эстонии собрались запретить работу российской Yandex NV

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министерство предпринимательства и информационных технологий Эстонии на основании закона о санкциях планирует внести в правительство предложение запретить российской компании Yandex NV предоставлять любые услуги в сфере такси.

"Yandex NV будет запрещено оказывать организацию такси и брокерские услуги в Эстонии, а также будет запрещено предоставлять Яндексу прямо или косвенно упомянутые услуги", - говорится в сообщении.

Целью санкций является предотвращение сбора и использования данных эстонских пользователей российскими спецслужбами, сообщило во вторник министерство.

"Важной причиной введения внутренних санкций является недавнее решение России о том, что "Яндекс" должен передавать собираемые им персональные данные местной спецслужбе. Для того чтобы пользоваться услугами Yandex NV, необходимо предоставить доступ к большому объему персональных данных, обрабатываемых на серверах компании в России. По сути, спецслужбы и политическое руководство России могут воспользоваться данными и доступом Яндекса", - рассказал глава ведомства Андрес Сутт.

Аналогичные предостережения в Эстонии сделали также департамент полиции безопасности и инспекция по защите данных.

По данным российских СМИ, в РФ готовится законопроект, который обязывает службы заказа такси делиться с ФСБ данными о заказе, включая местонахождение автомобиля и водителя, отмечает министерство.

В рамках предлагаемых санкций в Эстонии также будет ограничено использование связанного с Yandex приложения Yandex.Go.

Как сказал Сутт, в отношении Yandex NV Эстония предпринимает национальную санкцию, но он не исключил, что инициатива будет предложена для внесения в пакет новых санкций Европейского союза.

Эстония Yandex
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