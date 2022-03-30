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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Дополнительный американский батальон прибудет в Литву в мае

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Литву в конце апреля или начале мая прибудет дополнительный ротационный батальон США, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Эти ротационные батальоны, дополнительный ротационный батальон прибудет в конце апреля - начале мая, и какое-то время у нас будет два американских батальона", - сказал Анушаускас журналистам в среду, его цитирует агентство BNS.

Анушаускас также сообщил, что число военных НАТО в Литве увеличилось примерно на тысячу человек с прошлого года, и должно еще вырасти примерно на такую же цифру.

В данный момент в Швенчёнском районе Литвы на Пабрадском полигоне недалеко от границы с Белоруссией дислоцировано более 500 американских военных.

Военные США находятся в Литве на ротационной основе.

Литва США
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