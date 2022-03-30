Туроператоры планируют летом возить россиян в Анталью самолетами Turkish Airlines

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские туроператоры летом планируют возить туристов в Анталью самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines, договоры о выделении компаниям блоков мест находятся в стадии подписания. Об этом сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Два крупных российских туроператора, Coral Travel и Pegas Touristik, договорились с перевозчиком о выделении им с апреля по октябрь по 400 тысяч мест на рейсах в Анталью из четырех городов. Сейчас компании ждут окончательного подписания документов", - отмечают в ассоциации.

По ее информации, переговоры с авиакомпанией о выделении мест ведет также Anex Tour.

"Coral Travel предлагает туры с перелетом на рейсах Turkish Airlines в рамках своего блока в Анталью, начиная с 30 апреля. Стоимость недели отдыха в отеле 3* с системой "все включено" начинается от 125,2 тыс. рублей на двоих с учетом всех доплат. Стоимость такого же тура на тех же рейсах не в рамках блоков стартует от 156,6 тыс. рублей на двоих", - сообщает АТОР.

Российские авиакомпании после 6 марта практически остановили перевозки за рубеж из-за опасности ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций, введенных Евросоюзом и США против российской авиаотрасли. Полеты выполняют только авиакомпании, имеющие в своем флоте российские самолеты SSJ-100.