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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Что случилось этой ночью: четверг, 31 марта

Вывод кораблей ВМС США из Черного моря, аккредитация в РФ первого дипломата правительства талибов, мнение США о возможности санкций против "Лаборатории Касперского"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Корабли ВМС США выведены из Черного моря из-за событий на Украине. В Пентагоне пояснили, что это решение должно "ясно продемонстрировать всем, что США не заинтересованы в эскалации конфликта". Решение об их возвращении будут принимать с учетом интересов национальной безопасности.

- Сергей Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация). По мнению главы МИД РФ, несмотря на "нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения, политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана, в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву".

- Абхазия не намерена входить в состав России, заявляет спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Он назвал "суверенным правом" Южной Осетии ее заявление о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ.

- ФСБ и Минобороны будут согласовывать вывоз авиатехники и водного транспорта из России. В перечень соответствующего приказа Минтранса включены самолеты, вертолеты, беспилотники; грузовые, пассажирские, рыболовные суда и ряд наименований техники.

- В администрации США разделились мнения о целесообразности санкций против "Лаборатории Касперского". По словам источников The Wall Street Journal, власти США опасаются, что "введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО".

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