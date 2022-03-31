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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Британия ввела санкции против Брилева и еще нескольких журналистов из РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против журналиста ВГТРК Сергея Брилева, а также против генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова. Полный список опубликован на сайте британского правительства.

Также новые санкции затронули руководителя международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антона Анисимова и генерального директора телеканала RT Алексея Николова. Всего новые санкции затронули 12 человек. Санкции также коснулись МИА "Россия Сегодня".

В список также попал начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Речь идет о заморозке активов и запрете на посещение Великобритании.

Великобритания Россия ВГТРК Сергей Брилев
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