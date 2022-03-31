Посевная на Украине началась в 20 областях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Посевная кампания началась в 20 регионах Украины, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже в 20 областях Украины началась посевная. Это действительно положительная новость, ведь в это же время прошлого года посевная началась только в 15 регионах", - сказал Шмыгаль в своем обращении в четверг.

По словам премьера, есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур.

Он отметил, что по оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель, что составляет 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году.

Ранее со ссылкой на замглавы офиса президента Ростислава Шурму сообщалось, что Украина поставила цель в текущем году собрать 70% урожая сельхозкультур от уровня прошлого года.

По данным статистики, Украина в 2021 году собрала 85,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 32% превысило показатель 2020 года.

В том числе собрано 32,07 млн тонн пшеницы (рост на 28,9%), 41,87 млн тонн кукурузы (рост на 38,2%) и 9,42 млн тонн ячменя (рост на 23,3%). Кроме того, собрано 593,9 тыс. тонн ржи (рост на 30%), 471 тыс. тонн овса (снижение на 7,3%), 204,2 тыс. тонн проса (снижение на 20,2%), 173,9 тыс. тонн сорго (рост на 63,2%), 106 тыс. тонн гречихи (рост на 8,5%), 48,6 тыс. тонн риса (снижение на 20%), 32,3 тыс. тонн тритикале (снижение на 7,8%), а также 681 тыс. тонн зернобобовых культур.

Урожай подсолнечника составил 16,38 млн тонн (рост на 25%), сахарной свеклы – 10,8 млн тонн (рост на 18,1%), сои – 3,5 млн тонн (рост на 24,4%), рапса – 2,92 млн тонн, масличного льна – 42 тыс. тонн (рост в 3,7 раза).