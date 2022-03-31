Российские военные заявили об уничтожении за день 28 военных объектов ВСУ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции на Украине в четверг уничтожили 28 военных объектов противника, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Потери ВСУ

"В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

По его словам, "средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха". Также были сбиты два украинских вертолета Ми-8 при попытке эвакуировать командиров "Азова" из Мариуполя.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1 826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 704 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

Продвижение войск ЛНР и ДНР

Силы Донецкой народной республики (ДНР) установили контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка, ведут бой с 25-й бригадой ВДВ Украины на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая, сообщил Конашенков. За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) за день продвинулись на 2 км вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады, ведут наступление на окраинах Северодонецка. Уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.