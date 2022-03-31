Производители морепродуктов готовятся к росту цен и дефициту на фоне санкций против РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мировые производители морепродуктов готовятся к росту цен, сбоям поставок и вероятной потере рабочих мест вследствие новых санкций Запада в отношении России, пишет Associated Press.

Новый раунд санкций со стороны США в том числе предусматривает запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов. При этом Россия является одним из крупнейших производителей морепродуктов в мире. По данным доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций за 2020 год, страна также была пятым по величине в мире производителем дикой рыбы.

Россия не является одним из крупнейших экспортеров морепродуктов в США, однако занимает место лидера по экспорту трески, а также входит в число крупнейших поставщиков крабов и минтая, который широко используется в производстве такой продукции, как рыбные палочки и сэндвичи.

Последствия санкций, вероятно, будут ощутимы по всему миру, пишет AP.

"Если вы получаете треску из России, это станет проблемой", - сказал владелец рынка морепродуктов Port Clyde Fresh Catch в американском штате Мэн Глен Либби. Через город Портленд, расположенный в этом штате, в 2021 году были осуществлены поставки морепродуктов из России на сумму свыше $50 млн, согласно федеральным статданным.

Россия экспортировала более 1 тыс. 270 тонн трески в США с 1 января 2020 года до 31 января 2022 года, свидетельствуют данные.

Европейский союз и Великобритания существенно зависят от поставок морепродуктов из России. При этом цены на продукцию уже демонстрируют рост в Японии, одном из крупнейших потребителей морепродуктов, которая ограничивает объем торговли с Россией.

Владельцы магазинов и потребители в Великобритании также готовятся к росту цен. Великобритания в середине марта ввела 35%-ные пошлины на импорт белой рыбы из РФ.

Последствия санкций в виде роста цен и доступности рыбы, вероятнее всего, ощутят на себе потребители в США, говорит управляющая лаборатории Coastal and Marine Economics Lab исследовательского института Gulf of Maine Research Institute Канае Токунага.