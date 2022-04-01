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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент лишил званий двух генералов СБУ, обвинив их в государственной измене.

Он заявил об этом в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале офиса президента Украины.

По словам Зеленского, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко "нарушили присягу и предали родину".

"Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны", — заявил Зеленский", — сказал президент.

Хроника 24 февраля – 01 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский
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