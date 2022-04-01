Фондовые индексы США закрылись снижением, показав максимальное квартальное падение за 2 года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением вторые торги подряд в четверг, закрывшись на сессионных минимумах.

При этом все три индикатора продемонстрировали самый существенный квартальный спад за два года, пишет MarketWatch. В то же время по итогам марта индексы выросли.

"Худший квартал за два года не так плох, поскольку индекс S&P 500 находится примерно в 5% от рекордных максимумов", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных и следили за новостями, касающимися ситуации на Украине.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. - до 202 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 188 тыс., а не 187 тыс., как сообщалось ранее.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали повышения числа заявок до 196 тыс. с ранее объявленного уровня. Респонденты Trading Economics прогнозировали 197 тыс.

Тем временем расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,5%.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем обоих показателей на 0,5%.

Акции ряда технологических компаний подешевели по итогам торгов в четверг. Так, бумаги Advanced Micro Devices Inc. потеряли 8,3% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендацию по акциям компании.

Цена бумаг HP Inc. уменьшилась на 6,54%, Dell Technologies Inc. - на 7,6% на фоне ухудшения рекомендаций аналитиками Morgan Stanley.

Акции Wendy's Co. подешевели на 2,44%. Третья по величине сеть ресторанов быстрого питания в США откроет первый виртуальный ресторан в метавселенной, разрабатываемой компанией Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Бумаги Intel Corp. потеряли в цене 3,64%. Компания покупает израильского разработчика и поставщика программного обеспечения для оптимизации Granulate Cloud Solutions Ltd., при этом сумма сделки не раскрывается.