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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Три человека погибли в результате столкновения двух самолетов ВВС Южной Кореи

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Два учебно-тренировочных самолета ВВС Южной Кореи KT-1 столкнулись в воздухе на юге страны в пятницу, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные источники.

В результате крушения трое пилотов погибли, еще один получил серьезные ранения, говорится в сообщении.

По словам источников, самолеты рухнули на рисовое поле примерно в 300 км к югу от Сеула.

К месту крушения направлены более 30 бригад пожарных и аварийно-спасательных служб, информирует агентство.

Южная Корея
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