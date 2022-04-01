Минздрав заметил рост заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В нескольких регионах России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он добавил, что всплеск заболеваемости отмечается и во многих странах.

В этой ситуации он назвал важным вопрос поддержания иммунитета важен: "Особенно это категория старшей возрастной группы и имеющих хронические неинфекционные заболевания".

Пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями он рекомендовал регулярно посещать врача "в такой достаточно опасный период".

"Мы выпустили новый приказ по диспансерному наблюдению. Он фактически является системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать во многом рецидивов, обострений и тяжелых инцидентов, подчас фатальных, - сказал министр. - Поэтому мы пошли по пути, в том числе, сегодня актуализации данных, потому что сам коронавирус уже дал абсолютно четкий посыл, что пациенты, имеющие хронические заболевания, должны наблюдаться и получать лечение более активно".