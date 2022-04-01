Производитель энергосберегающего оборудования Danfoss уйдет из РФ и Белоруссии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Датская компания-производитель энергосберегающего оборудования Danfoss готовится уйти с российского и белорусского рынков, сообщается в пресс-релизе компании в пятницу.

"После приостановки наших деловых операций в России 28 февраля и в Белоруссии 4 марта мы постоянно оценивали ситуацию. Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Соответственно, Danfoss инициировала процесс, и мы рассматриваем различные варианты. Мы по-прежнему уделяем первостепенное внимание безопасности и благополучию наших российских и белорусских команд и их семей", - добавили в компании.

Danfoss является ведущим мировым производителем тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики. Компания присутствует в РФ с 1993 года.