Рада приняла закон о национализации на Украине активов резидентов РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает национализацию имущества, принадлежащего юридическим лицам и гражданам РФ.

Как сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в телеграм-канале, закон также предлагается применять по решению Совета национально безопасности и обороны Украины или суда к физическим и юридическим лицам независимо от гражданства, места проживания, местонахождения, основной деятельности, которые не остановили свою экономическую деятельность в России в период военного положения на Украине.