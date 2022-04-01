Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

Рада приняла закон о национализации на Украине активов резидентов РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает национализацию имущества, принадлежащего юридическим лицам и гражданам РФ.

Как сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в телеграм-канале, закон также предлагается применять по решению Совета национально безопасности и обороны Украины или суда к физическим и юридическим лицам независимо от гражданства, места проживания, местонахождения, основной деятельности, которые не остановили свою экономическую деятельность в России в период военного положения на Украине.

Украина Россия Верховная рада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти ЕС призвали Китай помочь урегулировать ситуацию на Украине

Немецкого офицера запаса обвинили в шпионаже в пользу России

LME вводит запрет на размещение на складах российских цветных металлов

Грызлов сообщил о полной отмене роуминга между Белоруссией и Россией к 1 июня

Airbus будет искать альтернативу поставкам титана из РФ

В Казахстане подтвердили поддержку территориальной целостности Украины

Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Пандемия коронавируса

В Шанхае началась вторая фаза локдауна

В Шанхае началась вторая фаза локдауна
Военная операция на Украине

Украина уведомила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС

Что случилось этой ночью: пятница, 1 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код