Болгария решила выслать из страны сотрудника российского посольства

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ в Болгарии, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

"Болгарская сторона объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", - сказали в дипмиссии РФ.

18 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата, им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

2 марта агентство Bloomberg сообщило, что власти Болгарии высылают двух российских дипломатов в связи с расследованием о шпионаже. Перед этим прокуратура Болгарии выдвинула обвинения против дипломата РФ в сборе разведданных на территории страны. Он якобы "занимался неконтролируемой разведывательной деятельностью, несовместимой с дипломатической работой". В сообщении не было подробностей о личности дипломата.