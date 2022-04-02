Пентагон отменил испытание МБР во избежание "неверного толкования" Россией

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны США официально отменило испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерную боеголовку, чтобы избежать "неверного толкования" Россией, сообщило военное ведомство США.

"Министерство Военно-воздушных сил недавно отменило запланированный испытательный полет ракеты LGM-30G Minuteman III", - цитирует телеканал NBC заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Тодда Бризила.

Чиновник отметил, что "запуск ранее уже откладывался из соображений осторожности, чтобы избежать неправильного толкования или недопонимания" в Москве в условиях продолжающегося украинского конфликта.

"Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был отменен из-за опасений, что президент России Владимир Путин расценить этот шаг как эскалацию", - пояснили NBC представители министерства обороны США.

Ранее Пентагон уже откладывал испытание Minuteman III. В начале марта министр обороны Ллойд Остин приказал отложить запуск, чтобы, как объяснял пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, "продемонстрировать, что у США нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или неправильно истолкованы".