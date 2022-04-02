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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 489 млн 612 тыс. 899 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 148 тыс. 487 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения в этих странах составило:

Страна Случаи заражения Случаи смерти пациентов
США 80 млн 140 тыс. 309 982 371
Индия 43 млн 27 тыс. 35 521 264
Бразилия 29 млн 978 тыс. 670 660 265
Франция 25 млн 952 тыс. 226 143 441
Великобритания 21 млн 379 тыс. 545 166 168
Германия 21 млн 394 тыс. 691 129 695

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 791,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 014 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 066, Франции - 2 171, Великобритании - 2 417, Германии - 1 547.

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