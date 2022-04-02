Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 489 млн 612 тыс. 899 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 148 тыс. 487 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения в этих странах составило:
|Страна
|Случаи заражения
|Случаи смерти пациентов
|США
|80 млн 140 тыс. 309
|982 371
|Индия
|43 млн 27 тыс. 35
|521 264
|Бразилия
|29 млн 978 тыс. 670
|660 265
|Франция
|25 млн 952 тыс. 226
|143 441
|Великобритания
|21 млн 379 тыс. 545
|166 168
|Германия
|21 млн 394 тыс. 691
|129 695
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 791,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 014 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 066, Франции - 2 171, Великобритании - 2 417, Германии - 1 547.