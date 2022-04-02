Поставки газа из Азербайджана в Италию в 2022 году составят 9,5 млрд кубометров

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа в Италию в 2022 году по долгосрочным и спот контрактам составят 9,5 млрд кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

В 2021 году объем поставок азербайджанского газа в Италию составил порядка 7 млрд кубометров.

"При сохранении текущих темпов, в нынешнем году объем поставок азербайджанского газа в Италию по долгосрочным и спот контрактам достигнет 9,5 млрд кубометров", - сказал Шахбазов в субботу в Баку на конференции "Азербайджан-Италия: Дорога, ведущая к укреплению многостороннего стратегического партнерства".

По его словам, расширение газопровода TAP (по которому осуществляются поставки азербайджанского газа в Европу - ИФ) позволит увеличить поставки газа не только в Италию, но и в другие страны Европы. "Поэтому приглашаем все заинтересованные стороны принять участие в этом (в расширении газопровода - ИФ)", - подчеркнул он.

Шахбазов добавил, что с 31 декабря 2020 года по TAP в Европу поставлено свыше 10 млрд кубометров азербайджанского газа.

Министр призвал итальянские компании оценить возможность сотрудничества в вопросах экспорта в Европу "зеленой энергии", получаемой из ветроэнергии на море, и "зеленого" водорода.