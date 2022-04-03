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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Военные РФ заявили о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу под Одессой

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о нанесении ракетного удара с кораблей и самолетов по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам горюче-смазочных материалов в районе Одессы.

"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на николаевском направлении", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине", - заявил он.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за минувшую ночь уничтожила 51 военный объект на территории Украины.

Среди них он назвал четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище. А также - 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в течение минувших суток "средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка".

Хроника 24 февраля – 03 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Одесса
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