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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Немец сделал 90 прививок от COVID-19, чтобы продавать поддельные справки

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - 60-летний немецкий мужчина, десятки раз делал себе прививки от COVID-19 в Германии, чтобы продавать поддельные справки о вакцинации людям, не желающим ставить прививку, сообщает агентство Associated Press.

Житель восточногерманского города Магдебурга, чье имя не разглашается, получил до 90 прививок от COVID-19 в центрах вакцинации Саксонии. Он делал прививки в течение нескольких месяцев, пока полиция его не поймала.

Подозреваемый не был задержан, но находится под следствием за несанкционированную выдачу прививочных карточек и подделку документов.

Его поймали в центре вакцинации в Эйленбурге в Саксонии, когда он второй день подряд приходил на прививку от COVID-19. Полиция изъяла у него несколько незаполненных прививочных карточек и возбудила уголовное дело.

Пока не ясно, какое влияние примерно 90 прививок разных производителей, оказали на здоровье мужчины.

За последние месяцы немецкая полиция провела множество рейдов в связи с подделкой паспортов о прививках. Многие немцы не хотят вакцинироваться, но, в то же время, хотят иметь паспорта COVID-19, которые значительно облегчают устройство на работу, а также упрощают доступ к ресторанам, театрам, и бассейнам.

В течение нескольких недель в Германии наблюдался высокий уровень инфицирования, однако многие меры по сдерживанию пандемии завершились в пятницу. Ношение масок больше не является обязательным в продуктовых магазинах и большинстве театров, но оно по-прежнему необходимо в общественном транспорте.

В воскресенье агентство по контролю за заболеваниями страны сообщило о 74 053 новых случаях заражения COVID-19 за один день, в то время как менее недели назад оно сообщало о 111 224 ежедневных случаях заражения.

В целом, в Германии зарегистрировано 130 029 случаев смерти от COVID-19.

Германия Associated Press
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