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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Полиция Лонг-Айленда поймала бродящего по городу тюленя

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Бродячий тюлень был пойман, когда гулял по городу Саутгемптону на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, сообщает агентство Associated Press.

Полиция города Саутгемптона сообщила, что примерно в 6:30 утра в воскресенье им позвонил человек, который видел бродячее животное, позже идентифицированное как фокид, или безухий тюлень. Он стоял у магазина напитков примерно в 150 метрах от реки Пеконик в Риверхеде.

Когда прибыли полицейские, тюлень убежал на юго-запад в сторону мотеля, но в конце концов был загнан в угол и взят под стражу.

По данным полиции, тюлень был передан в Риверхедский фонд морских исследований и сохранения видов.

Associated Press
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