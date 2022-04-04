Менее половины реакторов украинских АЭС остались в работе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Украина остановила энергоблок №1 Хмельницкой АЭС (ХАЭС), остававшийся в работе после выведения в ремонт второго энергоблока. Вследствие этого в энергосистеме страны работает всего семь из 15 имеющихся блоков атомных станций. Об этом сообщило Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на украинского ядерного регулятора ГИЯРУ.

"В стране работают семь реакторов, в том числе два на подконтрольной России Запорожской АЭС, три на Ровенской АЭС и два на Южно-Украинской АЭС. Другие реакторы остановлены на регулярное техническое обслуживание, включая оба блока Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении агентства.

С 18 февраля энергоблок №2 ХАЭС был отключен на планово-предупредительный ремонт продолжительностью ориентировочно 92 дня.

Ранее НАЭК "Энергоатом" сообщала, что три энергоблока Запорожской АЭС выведены в резерв.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.