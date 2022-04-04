Премьер-министр Пакистана Имран Хан покинет пост

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Секретариат кабмина Пакистана принял постановление о снятии с должности премьера страны Имрана Хана после того, как президент Ариф Алви принял решение о роспуске Национальной ассамблеи - нижней палаты пакистанского парламента, передает издание The Express Tribune.

По его данным, президент еще не дал письменных указаний Хану продолжать исполнять обязанности премьера до назначения временно исполняющего обязанности главы правительства. Несмотря на это, Хан продолжит свою работу на основании устных распоряжений, что предусмотрено конституцией страны.

The Express Tribune уточняет, что, кроме того, секретариат издал уведомление о роспуске федерального правительства в составе 52 членов - 25 федеральных министров, четырех государственных министров, четырех советников премьер-министра и 19 специальных помощников.

Накануне президент Пакистана принял решение распустить Национальную ассамблею после соответствующего призыва премьера Имрана Хана.

Этому шагу предшествовала отмена вице-спикером пакистанского парламента Касимом Ханом Сури голосования по вопросу о доверии правительству премьера Имрана Хана. При этом вице-спикер указал, что это голосование из-за иностранного вмешательства противоречило бы конституции.

Впоследствии Хан выступил с обращением, в котором поздравил народ с отменой этого голосования. По его словам, вице-спикер "отклонил попытку смены режима и иностранного заговора". Он заявил, что направил президенту запрос на роспуск нижней палаты парламента, после которой начнется процесс организации новых выборов и правления переходного правительства Пакистана.

Ранее на этой неделе премьер Хан утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой, коррупции.

Сам Хан заявлял, что за попытками отстранить его от власти стоят США. Он, в частности, заявил, что получил послания с угрозами через пакистанского посла в США.