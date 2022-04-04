Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЕС выделит Молдавии 150 млн евро в качестве макрофинансовой помощи

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ЕС предоставит макрофинансовую помощь Молдавии на сумму 150 млн евро в виде займов и субсидий, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Эта помощь должна способствовать укреплению устойчивости Молдавии в нынешнем геополитическом контексте и покрытию ее потребностей в финансировании платежного баланса, как это определено в программе Международного валютного фонда", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

Предполагается, что выделяемые средства облегчат стабилизацию молдавской экономики и осуществление программы реформ.

Выплата этого финансирования, объясняют в Брюсселе, будет произведена в три транша, распределенные на 2022 и 2024 годы. Из общей суммы 120 млн евро приходятся на среднесрочные и долгосрочные займы "на выгодных условиях финансирования", а 30 млн евро будут предоставлены в форме субсидий.

ЕС Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Польши назвал позицию ФРГ главным препятствием для ужесточения санкций против РФ

Макрон выступил за продолжение санкционного давления на РФ

Макрон выступил за продолжение санкционного давления на РФ

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

США обнародовали планы по выпуску нефти из стратегического резерва в мае-июле

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Европа снова начала тратить газ из хранилищ из-за похолодания

Цены на нефть перешли к росту после рекордного падения на прошлой неделе

В США заявили, что переговоры РФ и Украины могут привести к отмене антироссийских санкций

В США заявили, что переговоры РФ и Украины могут привести к отмене антироссийских санкций

Китай продолжит нормальную торговлю с Россией, не стремясь обходить санкции Запада

Сербия сохранит политику военного нейтралитета и партнерские отношения со всеми

Сербия сохранит политику военного нейтралитета и партнерские отношения со всеми

Названы обладатели премии "Грэмми"

ЕС в среду обсудит новый пакет санкций против России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код