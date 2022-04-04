ЕС выделит Молдавии 150 млн евро в качестве макрофинансовой помощи

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ЕС предоставит макрофинансовую помощь Молдавии на сумму 150 млн евро в виде займов и субсидий, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Эта помощь должна способствовать укреплению устойчивости Молдавии в нынешнем геополитическом контексте и покрытию ее потребностей в финансировании платежного баланса, как это определено в программе Международного валютного фонда", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

Предполагается, что выделяемые средства облегчат стабилизацию молдавской экономики и осуществление программы реформ.

Выплата этого финансирования, объясняют в Брюсселе, будет произведена в три транша, распределенные на 2022 и 2024 годы. Из общей суммы 120 млн евро приходятся на среднесрочные и долгосрочные займы "на выгодных условиях финансирования", а 30 млн евро будут предоставлены в форме субсидий.