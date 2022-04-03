США предоставят Молдавии еще $50 млн помощи из-за притока беженцев с Украины

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - США предоставят Молдавии к ранее обещанным $20 млн еще $50 млн в качестве помощи для урегулирования кризиса, связанного с наплывом беженцев из Украины, заявила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции с премьером Молдавии Натальей Гаврилица.

"США предоставят Молдавии 50 млн долларов в качестве помощи для управления этим кризисом. Эта помощь - дополнение к обещанным ранее 20 млн долларов, которые уже начали поступать в республику", - сказала Томас-Грифилд.

Американский дипломат приехала в воскресенье с однодневным визитом в Молдавию.

"Поток беженцев в последнее время сократился. Но мы понимаем, что должны иметь резервы. Мы уже отработали с другими странами создание транзитных "зеленых коридоров", через которые беженцы смогут уехать сразу в страны Европы", - сказала, в свою очередь, Гаврилица.

Она отметила, что с 24 февраля в Молдавию из Украины въехали более 390 тыс. человек. "Из них почти 100 тыс. человек остаются на территории Молдавии, из них 48 тыс. - дети", - сообщила премьер.

В связи с ситуацией на Украине парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения на период 60 дней, начиная с 24 февраля.