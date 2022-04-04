В Кремле отметили последствия возможного размещения ядерного оружия в Польше

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что возможное размещение американского ядерного оружия в Польше приведет к дальнейшему росту напряженности в Европе.

На просьбу прокомментировать предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского разместить на территории страны ядерное оружие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "В целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. Линия чрезвычайно воинственная, антироссийская. И предлагаемые действия могут лишь привести к дальнейшему росту напряженности на континенте".

Вице-премьер Польши, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в одном из интервью, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие США.

По мнению Качиньского, размещение подобного оружия стало бы сдерживающим фактором против России, а наличие командного штаба НАТО в Польше стало бы "ясным сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке".