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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Ynet сообщила о получении Прохоровым гражданства Израиля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Михаил Прохоров получил гражданство Израиля, сообщает в понедельник газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, бизнесмен прибыл в Израиль несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии. В течение нескольких дней он подал документы в рамках закона о возвращении, провозглашающего право еврея репатриироваться в Израиль. Согласно информации издания, процедура уже успешно завершена.

Состояние Прохорова оценивается в $13,8 млрд, он не попал под санкции, которые ввели страны Запада против российских бизнесменов, отмечает издание.

Михаил Прохоров Израиль
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