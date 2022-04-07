Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле турецкого судна в порту Мариуполя

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что украинские военные обстреляли турецкое судно "Азбург" с украинским экипажем в порту Мариуполя.

"Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. Подтверждением этому стал обстрел 5 апреля 2022 г. подразделениями ВСУ заблокированного в порту Мариуполь турецкого судна "Азбург" с украинским экипажем на борту", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в четверг.

По его словам, "украинская сторона продолжает блокировать 67 иностранных судов в своих портах".

Он напомнил, что российские военные "ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили".

"Вместе с тем украинская сторона не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия с Международной морской организацией по решению данного вопроса, продолжая использовать заблокированные в своих портах суда и экипажи в качестве "живого щита", - добавил Мизинцев.