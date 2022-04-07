Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле турецкого судна в порту Мариуполя

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что украинские военные обстреляли турецкое судно "Азбург" с украинским экипажем в порту Мариуполя.

"Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. Подтверждением этому стал обстрел 5 апреля 2022 г. подразделениями ВСУ заблокированного в порту Мариуполь турецкого судна "Азбург" с украинским экипажем на борту", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в четверг.

По его словам, "украинская сторона продолжает блокировать 67 иностранных судов в своих портах".

Он напомнил, что российские военные "ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили".

"Вместе с тем украинская сторона не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия с Международной морской организацией по решению данного вопроса, продолжая использовать заблокированные в своих портах суда и экипажи в качестве "живого щита", - добавил Мизинцев.

Хроника 24 февраля – 08 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Мариуполь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КНДР возобновила восстановительные работы на ядерном полигоне

Военная операция на Украине

США ввели санкции против "АЛРОСЫ" и предприятий ОСК

США ввели санкции против "АЛРОСЫ" и предприятий ОСК
Военная операция на Украине

В ЕС договорились об эмбарго на российский уголь в рамках нового пакета санкций

В МИД РФ послу Ирландии заявили протест в связи с высылкой дипломатов

В МИД РФ послу Ирландии заявили протест в связи с высылкой дипломатов

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО

Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства России в СПЧ

Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства России в СПЧ

Эстония перестанет давать гражданам РФ и Белоруссии визы, ВНЖ и разрешения на работу

Черногория вышлет четырех российских дипломатов

Черногория вышлет четырех российских дипломатов

Страны G7 решили запретить новые инвестиции в ключевые сферы экономики РФ

Страны G7 решили запретить новые инвестиции в ключевые сферы экономики РФ

Новая волна COVID-19 cкажется на продажах смартфонов в Китае

Новая волна COVID-19 cкажется на продажах смартфонов в Китае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код