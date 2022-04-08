Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

За истекшие сутки Мариуполь покинули 758 человек

За истекшие сутки Мариуполь покинули 758 человек
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявляет, что из Мариуполя выехали более 133 тысяч человек, в том числе 758 человек за последние сутки.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, через гумкоридор в восточном направлении Мариуполь покинули 133 214 человек, в том числе 758 человек за последние сутки.

"Из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 612 человек, из них - 3 356 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 677 758 человек, из которых 131 706 - дети", - добавил он.

По его словам, границу России пересекли 86 980 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 2 920.

Мизинцев добавил, что Киев в очередной раз не согласился ни с одним из предложенных Россией гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и других опасных районов.

Он отметил, что "при необходимости, российская сторона готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц".

Мизинцев сообщил, что "из десяти гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявленных украинской стороной на текущие сутки, в очередной раз нет ни одного в сторону России".

"На всех направлениях, в том числе предложенных украинской стороной, Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению "режима тишины"", - отметил Мизинцев.

Он также обвинил Украину в срыве обмена военнопленными в пятницу .

"Запланированный на 8 апреля обмен военнопленными по вине украинской стороны в очередной раз так и не состоялся", - сказал Мизинцев.

"Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут", - добавил он.

По его словам, "в течение 6 и 7 апреля российская сторона заявляла формат обмена 251 человека на 251 человека, в свою очередь украинская сторона списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась".

Представитель Минобороны РФ заявил, что Россия предлагает Украине провести обмен пленными ежедневно.

"5 апреля в ходе переговоров достигнута договоренность с украинской стороной об обмене 251 военнослужащего. В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут", - сказал Мизинцев.

"Со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена", - добавил он.

"В данном вопросе настораживает поведение представителей Международного Комитета Красного Креста, которые также не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны Российской Федерации", - сообщил Мизинцев.

Он также рассказал о возвращении Украине спасательного судна "Сапфир".

"8 апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ.

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Мариуполь Михаил Мизинцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена газа в США достигла рекордного уровня за 13 лет

Цена газа в США достигла рекордного уровня за 13 лет
Дипломатическое противостояние

Из России вышлют 45 польских дипломатов

Из России вышлют 45 польских дипломатов
Дипломатическое противостояние

Россия объявила персонами нон грата двоих дипломатов из Болгарии

Дипломатическое противостояние

Финляндия вышлет двух российских дипломатов

Заблокированный в РФ Twitter закрыл доступ к аккаунту RT

ЕС заморозил активы граждан и структур РФ и Белоруссии почти на 30 млрд евро

ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России

ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России

В ДНР сообщили о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске

Дипломатическое противостояние

Власти Японии вышлют из страны восемь российских дипломатов

Власти Японии вышлют из страны восемь российских дипломатов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код