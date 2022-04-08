За истекшие сутки Мариуполь покинули 758 человек

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявляет, что из Мариуполя выехали более 133 тысяч человек, в том числе 758 человек за последние сутки.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, через гумкоридор в восточном направлении Мариуполь покинули 133 214 человек, в том числе 758 человек за последние сутки.

"Из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 612 человек, из них - 3 356 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 677 758 человек, из которых 131 706 - дети", - добавил он.

По его словам, границу России пересекли 86 980 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 2 920.

Мизинцев добавил, что Киев в очередной раз не согласился ни с одним из предложенных Россией гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и других опасных районов.

Он отметил, что "при необходимости, российская сторона готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц".

Мизинцев сообщил, что "из десяти гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявленных украинской стороной на текущие сутки, в очередной раз нет ни одного в сторону России".

"На всех направлениях, в том числе предложенных украинской стороной, Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению "режима тишины"", - отметил Мизинцев.

Он также обвинил Украину в срыве обмена военнопленными в пятницу .

"Запланированный на 8 апреля обмен военнопленными по вине украинской стороны в очередной раз так и не состоялся", - сказал Мизинцев.

"Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут", - добавил он.

По его словам, "в течение 6 и 7 апреля российская сторона заявляла формат обмена 251 человека на 251 человека, в свою очередь украинская сторона списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась".

Представитель Минобороны РФ заявил, что Россия предлагает Украине провести обмен пленными ежедневно.

"5 апреля в ходе переговоров достигнута договоренность с украинской стороной об обмене 251 военнослужащего. В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут", - сказал Мизинцев.

"Со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена", - добавил он.

"В данном вопросе настораживает поведение представителей Международного Комитета Красного Креста, которые также не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны Российской Федерации", - сообщил Мизинцев.

Он также рассказал о возвращении Украине спасательного судна "Сапфир".

"8 апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ.