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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Австралия передала 20 бронетранспортеров "Бушмастер" стоимостью 50 миллионов австралийских долларов ($38 млн), сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

"По приглашению Министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 "Бушмастеров" стоимостью 50 миллионов австралийских долларов. Исторический момент", - написал он на своей странице в соцсети.

Посол отметил, что, по данным австралийских специалистов по вопросам национальной безопасности, это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны.

"Президент (Украины - ИФ) Владимир Зеленский 31 марта обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеров "Бушмастер". На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. По украинскому времени все произошло за один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование", - сообщил Мирошниченко.

Хроника 24 февраля – 08 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Австралия Россия Украина
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