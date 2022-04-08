Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Байден и Блинкен приветствовали приостановку участия РФ в СПЧ ООН

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен приветствовали приостановку участия России в Совете ООН по правам человека.

"Соединенные Штаты тесно сотрудничали с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы провести это голосование, потому что Россия совершает грубые и системные нарушения прав человека", - говорится в заявлении Байдена.

"России нет места в Совете по правам человека", - отметил он.

В свою очередь Блинкен заявил, что "России нет места в организации, основной целью которой является поощрение уважения прав человека".

"Как я уже говорил ранее, сегодня ошибка была исправлена", - отметил он.

Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Постпредство РФ расценило это решение как "неправомерное и политически мотивированное".

После этого МИД России заявил о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года полномочий России как члена СПЧ.

США Россия Украина ООН СПЧ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КНДР возобновила восстановительные работы на ядерном полигоне

Военная операция на Украине

США ввели санкции против "АЛРОСЫ" и предприятий ОСК

США ввели санкции против "АЛРОСЫ" и предприятий ОСК
Военная операция на Украине

В ЕС договорились об эмбарго на российский уголь в рамках нового пакета санкций

В МИД РФ послу Ирландии заявили протест в связи с высылкой дипломатов

В МИД РФ послу Ирландии заявили протест в связи с высылкой дипломатов

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО

Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства России в СПЧ

Генассамблея ООН проголосовала за приостановку членства России в СПЧ

Эстония перестанет давать гражданам РФ и Белоруссии визы, ВНЖ и разрешения на работу

Черногория вышлет четырех российских дипломатов

Черногория вышлет четырех российских дипломатов

Страны G7 решили запретить новые инвестиции в ключевые сферы экономики РФ

Страны G7 решили запретить новые инвестиции в ключевые сферы экономики РФ

Новая волна COVID-19 cкажется на продажах смартфонов в Китае

Новая волна COVID-19 cкажется на продажах смартфонов в Китае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код