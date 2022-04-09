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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

В офисе президента Украины сообщили о встрече британского премьера с Зеленским

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину, в настоящее время проходит его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины", - написал он в соцсети в субботу.

Днем ранее Джонсон на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции сообщил, что Великобритания направит Украине вооружения общей стоимостью GBP100 млн, в том числе ПЗРК Starstreak и 800 противотанковых ракет.

До этого издание The Times со ссылкой на свои источники сообщило, что Джонсон планирует предоставить Украине оружие для защиты с моря, в том числе противокорабельные ракеты.

Украина Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский
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