Джонсон подтвердил планы передать ВСУ 25 млн фунтов и еще 6000 ракет NLAW и Javelin

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал на саммите НАТО призвать союзников по альянсу усилить военную и экономическую поддержку Украины, а от своей страны пообещал передать Киеву дополнительно 6000 ракет в дополнение к уже поставленным 4000 NLAW и Javelin.

Политик считает, что летальное оборонительное оружие, в том числе высокоскоростные зенитные ракеты Starstreak, помогут украинцам продолжать защищать себя.

"Мы предоставляем 25 млн фунтов стерлингов финансовой поддержки украинским военным, в дополнение к 400 млн фунтов стерлингов, которые мы выделили на гуманитарную и экономическую помощь", - добавил он.

Ранее об этих планах сообщил офис премьера на Даунинг-стрит, 10.

По его словам, государство также выделит еще 4,1 млн фунтов всемирной службе ВВС для противодействия дезинформации.

"Я в НАТО, где буду призывать наших союзников и партнеров усилить военную и экономическую поддержку Украины, укрепляя ее оборону, в то время как они переламывают ход этой борьбы", - написал Джонсон.