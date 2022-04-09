В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

Улицы Рубежного Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Народная милиция Луганской народной республики подтвердила факт подрыва украинскими националистическими батальонами цистерны с азотной кислотой на территории химического завода "Заря" в городе Рубежное на Луганщине.

"Сегодня в очередной раз совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в н.п. Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду", - сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что подрыв цистерны с химикатами был осуществлён украинскими националистическими батальонами. "Данные действия со стороны националистических формирований(...) могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения", - заявил Филипоненко.

5 апреля Народная милиция ЛНР сообщала о подрыве украинскими военными цистерны с соляной кислотой на территории завода "Заря" в городе Рубежное, в результате чего в районе взрыва было распространено отравляющее облако.

Отмечалось, что в резервуарах на территории химического завода "Заря" в Рубежном "остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров".