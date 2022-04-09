Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:06

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном
Улицы Рубежного
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Народная милиция Луганской народной республики подтвердила факт подрыва украинскими националистическими батальонами цистерны с азотной кислотой на территории химического завода "Заря" в городе Рубежное на Луганщине.

"Сегодня в очередной раз совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в н.п. Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду", - сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что подрыв цистерны с химикатами был осуществлён украинскими националистическими батальонами. "Данные действия со стороны националистических формирований(...) могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения", - заявил Филипоненко.

5 апреля Народная милиция ЛНР сообщала о подрыве украинскими военными цистерны с соляной кислотой на территории завода "Заря" в городе Рубежное, в результате чего в районе взрыва было распространено отравляющее облако.

Отмечалось, что в резервуарах на территории химического завода "Заря" в Рубежном "остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров".

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции пассажирка перехватила штурвал и не дала самолету упасть на жилые дома

Военная операция на Украине

Военные РФ предотвратили попытку эвакуации руководства "Азова" по морю

Франция конфисковала принадлежащую Авену картину из коллекции братьев Морозовых

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ
Военная операция на Украине

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

Военная операция на Украине

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 9 апреля

Пандемия коронавируса

В Шанхае зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

Байден подписал законопроекты, вводящие новые санкции в отношении России

Байден подписал законопроекты, вводящие новые санкции в отношении России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код