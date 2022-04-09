Москалькова сообщила об обмене дальнобойщиками с Украиной

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В результате обмена с украинской стороной в Россию вернулись 32 дальнобойщика, сообщила в субботу уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси", - сообщается в телеграм-канале Москальковой.

1 апреля омбудсмен сообщала, что на границе между Словакией и Украиной у 28 российских дальнобойщиков были конфискованы грузовики и документы, из-за чего они не могли попасть в Россию. Ранее, 25 марта Москалькова заявила, что РФ и Украина договорились о пропуске шести дальнобойщиков с каждой стороны домой.