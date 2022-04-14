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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Российская авиация за сутки уничтожила семь военных объектов Украины

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил России в течение дня поражены семь военных объектов Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Среди них: в районе Приволье - склад ракетно-артиллерийского вооружения, в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородичное - шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

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"Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта. В том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин", - отметил Конашенков.

По его словам, за это время уничтожено 248 украинских установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 14 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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