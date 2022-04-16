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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Лукашенко заявил, что в Белоруссии никого не заставляют участвовать в субботниках

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что субботник - одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен. Он также заявил о добровольности участия в этом мероприятии.

"Мы никого не заставляем - дело добровольное. Никто никого не заставляет работать на свою родину", - сказал Лукашенко, который в субботу принял участие в республиканском субботнике на территории мемориального комплекса "Хатынь". Его слова приводит президентская пресс-служба.

Лукашенко также отверг звучащие заявления о том, что субботник - это якобы нарушение трудового законодательства.

Александр Лукашенко
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