Лукашенко назвал Кубу примером борьбы против санкционного давления

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кубинский народ является примером противостояния санкционному давлению Запада. Об этом говорится в поздравлении президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Александр Лукашенко подчеркнул, что кубинский народ, который уже более чем шесть десятилетий испытывает колоссальное санкционное давление, является примером для всех, кто хочет построить свою социально справедливую страну, независимую от каких бы то ни было центров силы", - сообщили в пресс-службе президента Белоруссии в субботу.

"Такая же цель и у руководства Беларуси, что категорически не нравится ведущим государствам Запада, которые подвергли нашу республику беспрецедентным по масштабам ограничительным мерам. Именно поэтому для нас особенно важно поддерживать и укреплять контакты с настоящими друзьями и единомышленниками, среди которых Куба и кубинский народ, чтобы вместе противостоять глобальным вызовам и угрозам, делать жизнь наших граждан спокойной и безопасной", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что на протяжении исторически небольшого периода Белоруссия и Куба "укрепили и вывели на качественно новый уровень хорошие связи, которые возникли между нашими народами после Кубинской революции в 1959 году".

"Получив независимость, Республика Беларусь продолжила конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с вашим государством как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций", - говорится в поздравлении.