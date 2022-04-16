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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Макрон задумался о назначении министра по снижению зависимости Франции от нефти и газа

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу, что рассматривает возможность учреждения министерского поста для организации снижения зависимости страны от ископаемых энергоресурсов.

По сообщению телеканала BFMTV, такую мысль он высказал в ходе митинга в Марселе. По замыслу Макрона, такой "министр энергетического планирования" будет заниматься "отказом от газа, нефти, угля".

Соперник Макрона по второму туру президентских выборов Марин Ле Пен как раз обвиняет действующего главу государства в том, что за пять лет он мало уделял внимания атомной энергетике, способной снизить зависимость Франции от иных энергоресурсов. Кроме того, Ле Пен скептически смотрит на некоторые планы Макрона, касающиеся "зеленой" энергетики.

Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.

Франция Эммануэль Макрон
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