Минобороны вновь предложило украинским военным в Мариуполе сдаться

Ситуация в Мариуполе Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные предложили украинским формированиям в Мариуполе в воскресенье сложить оружие.

"Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что речь идет о "боевиках националистических формирований и иностранных наемниках, заблокированных в Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь", где сложилось "катастрофическое положение".

По его словам, в Мариуполе 1464 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.

"К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками. Раненым военнопленным оказывается своевременная квалифицированная медицинская помощь", - утверждает Мизинцев.

Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы России предлагают украинским формированиями с 06:00 по московскому времени 17 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие. До этого с 05:00 по московскому времени должна быть установлены непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией, с 05:30 предлагается установить "режим тишины".

"Фактическое начало действия "режима тишины" - это 06:00 по московскому времени - обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны - красных, с украинской стороны - белых по всему периметру "Азовстали". Кроме того, факт готовности к введению "режима тишины" сторонами подтверждается по всем каналам связи", - сказал Мизинцев.

"С 06:00 до 13:00 по московскому времени - выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов", - сказал представитель Минобороны РФ.

Вечером в субботу российское военное ведомство заявило, что вся городская территория Мариуполя очищена от формирования "Азов", иностранных наемников и украинских войск.

В начале апреля Минобороны РФ уже предлагало украинским военным в Мариуполе сложить оружие, пообещав сохранить их жизни, но позднее заявило, что предложение было проигнорировано.